Фернандеш: «Попал в футбол благодаря компьютерной игре»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш признался, что попал в большой футбол благодаря компьютерной игре.



«Чистейшая правда, что в футбол я попал благодаря компьютерной игре. В детстве, лет в шесть или семь, я был фанатом видеоигр и совершенно не играл в футбол. Более того — даже не смотрел его по телевизору. Однажды мы с друзьями решили поиграть в Kick Off. Мне понравилось, и я решил: „Почему бы не попробовать футбол в реальной жизни?“ Так я попал в школу „Бенфики“".



Ранее сообщалось, что полузащитник „Локомотива“ Мануэл Фернандеш считает, что заслужил вызов в сборную Португалии.

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