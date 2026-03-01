Top.Mail.Ru
«Арсенал» обыграл «Челси» в матче АПЛ

вчера, 21:30
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились Салиба (21') и Тимбер (66'). Также автогол провел Инкапье (45+2', автогол).

По итогам встречи «Арсенал» имеет 64 очка (1-е место), у гостей — 45 очков (6-е место).

В следующем матче «Арсенал» сыграет 4 марта, соперником будет «Брайтон энд Хоув Альбион». «Челси» проведет следующий матч 4 марта (соперник — «Астон Вилла»).

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:30
канониры забили три гола с угловых и победили 2-1.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:49
Интересно, на сколько ещё хватит Арсенала? Артета все силы забрал у игроков? Такое правда бывает, но очень редко. Если случится провал, он перерастёт в кризис, как у МС.
Groboyd
Groboyd ответ yaf5g6455zrg (раскрыть)
вчера в 23:12
Это не отменяет грамотное расположение игроков Арса при угловых и давление оказываемое на вратаря.
Capral
Capral
вчера в 23:06
Да, Бавария, в полной мере, на себе ощутила, что значит угловые Арсенала...
yaf5g6455zrg
yaf5g6455zrg ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 23:01, ред.
К топовым угловым арсов добавился глупый кипер Челси. Оба мячика, в той или иной степени, его косяки. А второй, так и подавно.
Groboyd
Groboyd
вчера в 22:57, ред.
Райо затащил Арс. Челси в меньшинстве был лучше.
Угловые у Арса топовые.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:53
Сегодня защитники Арсенала солировали в обе стороны смотрю)))
jx5p8t3r5f7e
jx5p8t3r5f7e
вчера в 22:39, ред.
Челси и Арсенал , как перспективные бойцы за ушастого, сегодня порадовали. Порадовали во всём: культура паса, исключительная персональная опека, реализация из неявных позиций, ну и главное - непревзойдённая физическая готовность и скорости.

У Челси прекрасный, молодой, перспективный состав. Сегодня блистали Сарр (несмотря на рикошет от него, всё равно молодец) и новенький голландец Хато, который напрочь закрыл Сака. Чалоба и Рис Джеймс - просто непроходимые дефы, и это ещё Кукурелья отсутствовал, которого также не накрутить. Кайседо был прекрасен в середине поля и в страховке защитных построений.

Арсенал не уступал. Салиба и Магальяеш, со своей стороны ничего не позволили в атаке ни Палмеру, ни Нету, ни Энцо, ни Жоао Педру.
Равная игра. В упрёк Челси скажу одно: так разыгрывать перепасовку с кипером через центральную зону нельзя. Могло хреново кончиться, тем более Санчес крайне неуверенно играет ногами ( мог привести на раз два). Ну и сама позиция вратаря у Челси, на мой взгляд, открытая. Второй гол с корнера, когда Санчес просто потерял координацию и столкнулся со своим игроком в штрафной, тому свидетельствует.
