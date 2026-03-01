«Арсенал» обыграл «Челси» в матче АПЛ

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметились Салиба (21') и Тимбер (66'). Также автогол провел Инкапье (45+2', автогол).
По итогам встречи «Арсенал» имеет 64 очка (1-е место), у гостей — 45 очков (6-е место).
В следующем матче «Арсенал» сыграет 4 марта, соперником будет «Брайтон энд Хоув Альбион». «Челси» проведет следующий матч 4 марта (соперник — «Астон Вилла»).
У Челси прекрасный, молодой, перспективный состав. Сегодня блистали Сарр (несмотря на рикошет от него, всё равно молодец) и новенький голландец Хато, который напрочь закрыл Сака. Чалоба и Рис Джеймс - просто непроходимые дефы, и это ещё Кукурелья отсутствовал, которого также не накрутить. Кайседо был прекрасен в середине поля и в страховке защитных построений.
Арсенал не уступал. Салиба и Магальяеш, со своей стороны ничего не позволили в атаке ни Палмеру, ни Нету, ни Энцо, ни Жоао Педру.
Равная игра. В упрёк Челси скажу одно: так разыгрывать перепасовку с кипером через центральную зону нельзя. Могло хреново кончиться, тем более Санчес крайне неуверенно играет ногами ( мог привести на раз два). Ну и сама позиция вратаря у Челси, на мой взгляд, открытая. Второй гол с корнера, когда Санчес просто потерял координацию и столкнулся со своим игроком в штрафной, тому свидетельствует.
