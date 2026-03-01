Top.Mail.Ru
«Ахмат» обыграл ЦСКА

сегодня, 20:55
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В матче российской Премьер-Лиги встречались «Ахмат» и ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Голом у хозяев отметился Самородов (4').

По итогам встречи «Ахмат» имеет 25 очков, у гостей — 36 очков.

В следующем матче «Ахмат» сыграет 9 марта, соперником будет «Локомотив». ЦСКА проведет следующий матч 8 марта (соперник — «Динамо»).

Все комментарии
6263a4x4nest
6263a4x4nest
сегодня в 22:24
Админы, здравствуйте.
Вопрос не в тему. Центральный матч тура в АПЛ: Арсенал - Челси освещать будете ? А то я грешным делом подумал, что это не бог весть значимое событие...
Capral
Capral
сегодня в 22:15
Спасибо, Спартачи!!! Постараюсь посмотреть...)))
derrik2000
derrik2000 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:08, ред.
14-00 это ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ошибка.
Потом исправили на сайте Спартака.
Поэтому - Игра в 15-00
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:08
Спасибо)...Вроде в 14 по мск...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:07
В 15-00. ОФИЦИАЛЬНАЯ информация.
Если, естественно, ОПЯТЬ не объявят беспилотную опасность.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:03
И это ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не отнять.))))))))))))))))))))))))))
Но я не сомневаюсь, что с выходом Облякова и Мойзеса, ЦСКА еще покажет качественный футбол!!!!!!!
Попутно, спрошу. Дружище, Вы не в курсе, когда завтра Спартак играет?
xtq3yrspr2fb
xtq3yrspr2fb
сегодня в 22:02, ред.
Где был сегодня наиопытнейший гений середины поля - Баринов ? Где был мульти - универсал средней линии, хвалёный до посинения всеми надводными, подводными и воздушными СМИ Мотенька Кислякович ? Такое обилие атак и контригры от Ахмата дают полное представление, где эти оба распиаренных балбеса были, - в ж**е.

Локо мои поздравления, - слить такое барахло в зимнее ТО, да ещё и конкуренту, настоящая удача.
Futurista
Futurista ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 21:58
Кони продули Ахмату,
Грусть разлилась по Арбату.
Снова в защите дыра —
Не чемпионская это игра...
ABir
ABir
сегодня в 21:48
Ахмат сегодня был лучше и конкретнее, и заслуженно победил. Более того счет мог бы быть крупнее, если бы не невезение с вне игры.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 21:44
Предположу (не по этому матчу, но по своим канонам прогностики) что для Цска наступает сложный период не только на остаток сезона, а ещё подальше. Косвенно причиной на данном этапе для меня стала никчёмная борьба за старика Баринова (много уже говорилось) и уход Дивеева.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 21:42
Да, наберемся терпения...)))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:41
Согласен, только на границе- надо будет сани поменять на телегу...))))))))))))))))))))))))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 21:39, ред.
Без Облякова ЦСКА, пардон, был похож на табун без вожака. Поле одинаково для всех, неровное))). Терек с трудовой победой! А назначать пенки за любое касание мячом руки...тогда давайте свяжем руки у футболистов за спиной, пусть так бегают. Карась сегодня более-менее отсудил.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:38, ред.
Привет, Витя! Посмотрим в этом чемпионате, кто он.
Да и дистанция до окончания чемпионата достаточно средненькая.
Я бы даже сказал - ПЛЁВАЯ ДИСТАНЦИЯ.
На один средненький рывок.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:37
...жена сказала,едем завтра к Виктору! Она фанат бабочек во всех их проявлениях!
Futurista
Futurista
сегодня в 21:37
Тормознули повозку гнедых)...
Vilar
Vilar
сегодня в 21:35
После гола в ворота ЦСКА - подумалось, судьи случайно не из Турции?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:35
Да какой снег, ты что?! Вчера было +18 и бабочки полетели!!!!!!! Не поверишь!!! Этож не Сибирь- с её обитателями...))))))))))))))))))))))))))))))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 21:33
Приветствую, Володя!!!
Черчесов, как и Симеоне- не марафонец, не боец на длинной дистанции.........................
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:32
...что с погодой,Минхерц? Снега viele?!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:31
Ну как всегда- ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:30
...да, Я внимательно читал!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:29
...Как сразу тройка отделилась!
Очки нельзя,не в коем случае терять!
Отрыв приходит незаметно!
Потом сложнее догонять!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:28
У армейцев поражений больше чем у первых трёх команд вместе взятых, больше в два раза чем у Балтики и голов напропускали с игры больше в 2.5 раза чем Балтика.
Армейским место в середине таблицы, но вар подкорректировал эту позицию
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:27
У ЦСКА сегодня не было организации игры. Причину я уже озвучил- отсутствие Облякова- главного организатора игры ЦСКА на всех участках поля...
Capral
Capral
сегодня в 21:25
Газон одинаков для всех.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:24
...просто потому что давно болею за МЮ сидел и скрипел первый до перерыва! И если бы не удаление всё было бы иначе ,факт! Наверно и у ЦСКА то в лес ,то по дрова ...!
isamsn
isamsn
сегодня в 21:23
Конечно Челестини сегодня ошибся, выставив на игру наполовину обновлённый состав. Да ещё без учёта состояния газона где игроки постоянно скользили и падали.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:22, ред.
Как-то тянет в лирику. Помнится из комментариев на сайте. Условно "Вау, вот это трансферная компания, вот это блеснули, и.т,п.. А вот лично меня интересовал другой вопрос. Сможет ли Челестини вывезти эту паузу зимнюю.

По матчу. У Саламыча- то опыт имеется. Исходя из того, что лицезрел, вопрос с победителем нужно было раньше закрывать. Но как-то, к устному народному творчеству, "мяч в ворота не шел."

А вот что произошло с командой после минуты (плюс-минус) 60-65-й. Вот тут вопрос. По игре "армейцев" без комментариев. Ну а дальше как всегда. Болельщиков "Ахмата" с победой, болельщикам "ЦСКА" не расстраиваться. Ну и как всегда со своей колокольни.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:21
Санек, тебя с победой МЮ, хотя и очень нервной!!!!!!! Посмотрел 1-й тайм и решил не тратить здоровье... Но хорошо, что всё закончилось победой Каррика!!!!!!!
Гость
