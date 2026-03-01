«Ахмат» обыграл ЦСКА

В матче российской Премьер-Лиги встречались «Ахмат» и ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Голом у хозяев отметился Самородов (4').
По итогам встречи «Ахмат» имеет 25 очков, у гостей — 36 очков.
В следующем матче «Ахмат» сыграет 9 марта, соперником будет «Локомотив». ЦСКА проведет следующий матч 8 марта (соперник — «Динамо»).
Был приятно удивлён "вышколенным" Ахматом супротив такого же тренерского" ЦСКА.
Желание, домашние заготовки вместе с импровизацией на поле неплохо смотрелись в исполнении грозненцев по ТВ.
Если - наконец-то! - Мелкадзе нашёл "своего" тренера и "свою" команду, то я за него искренне рад.
А как он ВЫРЕЗАЛ передачу в конце 1-го тайма на партнёра в эпизоде с незасчитанным голом?
Конфетка!
Полагаю, что если "черчесовцы" будут ВСЕ матчи так же играть, то тогда ещё не только "попьют кровушки" у соперников, но и очком много приобретут.
По матчу. У Саламыча- то опыт имеется. Исходя из того, что лицезрел, вопрос с победителем нужно было раньше закрывать. Но как-то, к устному народному творчеству, "мяч в ворота не шел."
А вот что произошло с командой после минуты (плюс-минус) 60-65-й. Вот тут вопрос. По игре "армейцев" без комментариев. Ну а дальше как всегда. Болельщиков "Ахмата" с победой, болельщикам "ЦСКА" не расстраиваться. Ну и как всегда со своей колокольни.
