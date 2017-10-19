"Главный тренер сборной Северной Ирландии на 16 месяцев лишён водительских прав..."

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил признан виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом виде.
Напомним, что в сентябре 48-летний наставник был задержан дорожной полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде после превышения скорости.
Специалист на 16 месяцев лишен водительских прав.
Напомним, что О'Нил и сборная Северной Ирландии постараются пробиться на чемпионат мира через стыковые матчи.
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-"Сынок, сначала у нас закончился ром, потом вискарь, потом все стало совсем плохо, даже пиво подошло к концу, мы начали страдать от жажды."
-"Пап, но вода то у вас была?"
-"Сын, о чем ты, нам было не до мытья!"
-"Сынок, сначала у нас закончился ром, потом вискарь, потом все стало совсем плохо, даже пиво подошло к концу, мы начали страдать от жажды."
-"Пап, но вода то у вас была?"
-"Сын, о чем ты, нам было не до мытья!"
У нас даже в страшном сне нельзя представить аналогичную картину маслом...
У нас даже в страшном сне нельзя представить аналогичную картину маслом...