"Главный тренер сборной Северной Ирландии на 16 месяцев лишён водительских прав..."

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил признан виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом виде.

Напомним, что в сентябре 48-летний наставник был задержан дорожной полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде после превышения скорости.

Специалист на 16 месяцев лишен водительских прав.

Напомним, что О'Нил и сборная Северной Ирландии постараются пробиться на чемпионат мира через стыковые матчи.

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