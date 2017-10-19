"Главный тренер сборной Северной Ирландии на 16 месяцев лишён водительских прав..."

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Бразилия. Серия А
  • Чехия. Высшая лига
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
22:05 сегодня Милан -:- АЕК
  • Главные новости
  • Все новости
14:19
Олич пополнил тренерский штаб сборной Хорватии5
12:26
Промес претендует на награду игрока недели в Лиге чемпионов82
10:22
Анчелотти может возглавить сборную Хорватии на время чемпионата мира10
09:29
А. Ерёменко: «У Романа есть цель – вернуться в футбол. Он вернётся очень сильным»41
08:53
Ловчев: «После поражения от „Арсенала“ игроки „Зенита“ выскочат на поле обожжёнными»53
14:50
Симонян: «Искренне желаю ЦСКА выйти из группы в Лиге чемпионов»0
14:49
Боков: «Нельзя хоронить оборону ЦСКА!»0
14:43
Николас: «Моуриньо возвёл нытьё в ранг искусства»4
14:36
Фернандеш: «Попал в футбол благодаря компьютерной игре»3
14:23
Банти рассудит «Наполи» и «Интер»1
14:17
Агент: «Бензема не собирается куда-либо уходить из „Реала“»5
14:09
Фернандеш: «Я заслуживаю играть за сборную Португалии»13
14:06
Оуэн: «Салах - это прекрасное подписание „Ливерпуля“»5
13:29
Бакка: «Я играл за худший „Милан“ в истории»19
13:19
Фернандеш: «Проблем с алкоголем у меня не было»16
13:17
Чугайнов: «Нельзя сказать, что Бердыев - прям лучший тренер России, но точно один из»46
13:07
Виалли: «Мората эффективнее Лукаку»7
13:05
Ливайя: «Я влюблен в „Интер“, поэтому хочу забить „Милану“»2
12:56
Раньери: «Возглавить „Лион“? Никогда не говори „никогда“»1
12:45
Иммобиле близок к продлению контракта с «Лацио»2
12:45
«Тосно» потерял Быстрова на неделю9
12:33
Кейн: «Роналду был для меня образцом для подражания в юности»12
12:29
Мяч Глушакова в ворота «Севильи» претендует на гол недели в Лиге чемпионов18
12:23
РФС намерен ужесточить санкции за нарушение регламента3
12:13
На матче «Зенит» - «Русенборг» ожидается 51 тыс. зрителей66

Главный тренер сборной Северной Ирландии на 16 месяцев лишён водительских прав

сегодня, 13:52

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил признан виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом виде.

Напомним, что в сентябре 48-летний наставник был задержан дорожной полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде после превышения скорости.

Специалист на 16 месяцев лишен водительских прав.

Напомним, что О'Нил и сборная Северной Ирландии постараются пробиться на чемпионат мира через стыковые матчи.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
FROBI ответил ДАША Д
сегодня в 14:46
ДАША Д:
Он и с шофером может покататься, лишь бы на чемпионат мира попал.
Если выведет свою сборную через стыки на ЧМ, то местные гаишники привезут права прямо домой ))
AntiherQ1488
сегодня в 14:08
Ирландец рассказывает сыну, о войне против англичан:
-"Сынок, сначала у нас закончился ром, потом вискарь, потом все стало совсем плохо, даже пиво подошло к концу, мы начали страдать от жажды."
-"Пап, но вода то у вас была?"
-"Сын, о чем ты, нам было не до мытья!"
MALOVAR ответил Шуnя771
сегодня в 14:08
что-то типо : " гл.тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко получил штраф 500 руб за вождение в состоянии наркотического опьянения "
Василий 50
сегодня в 14:04
Строго у них там с алкоголем, но пьют все равно.
Шуnя771
сегодня в 14:00
"Главный тренер сборной Северной Ирландии на 16 месяцев лишён водительских прав..."

У нас даже в страшном сне нельзя представить аналогичную картину маслом...
ДАША Д
сегодня в 13:56
Он и с шофером может покататься, лишь бы на чемпионат мира попал.
MALOVAR
сегодня в 13:55
Давай к нам,в Россию ,армейцам тренер нужен,можно под. быстрым тренеровать и под синькой за руль
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100