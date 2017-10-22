Коновалов: «ФНЛ - очень тяжелая лига»

Полузащитник «Кубани» Игорь Коновалов поделился мнением касательно пребывания его клуба в ФНЛ.



«ФНЛ — очень тяжёлая лига, проходных матчей нет. Бьются и сражаются абсолютно все, будь-то лидер или аутсайдер. У „Крыльев“ отличный подбор игроков, безусловно, это команда под задачу, она будет бороться за выход в РФПЛ. Но и у нас качественные футболисты, плюс очень грамотный тренерский штаб.

Что касается информации об интересе ко мне со стороны „Ростова“, то видел эту новость. Друзья и родные скидывали ссылку. Но комментировать никак не буду. Приятно, конечно, когда на тебя обращают внимание клубы РФПЛ, однако на сегодня я игрок „Кубани“. До зимнего перерыва у нас ещё шесть матчей, нужно набрать максимальное количество очков. Больше пока ни о чём не думаю».



Напомним, что в поединке 19-го тура ФНЛ «Кубань» одолела «Крылья Советов».

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