Васин: «Буду рад забить „Зениту“ гол любой частью тела»

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал предстоящую встречу с «Зенитом».

«Действительно ничего личного по отношению к „Зениту“ у меня нет. Хочется забить им и победить. Есть разница, когда ты играешь против средних команд или же против непосредственных конкурентов. Родной город… Столько воды утекло с тех пор, многое поменялось. Да, под Питером живут родители, есть друзья, знакомые. Но на поле же об этом не думаешь.

Голевой багаж надо пополнять. Не хочется заострять внимание на том, что нападающие забивают пока немного. Надо копать глубже: значит, мы создаём им мало моментов в атаке. На Жамалетдинова, Чалова сейчас тоже достаточно давления со стороны. Хочется пожелать им терпения, сил пройти через это. Потенциал и у Жамы, и у Феди большой, они это уже начинают доказывать. Понятно, что парни молодые, стабильности не хватает, но мы в них верим. Думаю, должно их прорвать. Но опять же — для этого вся команда обязана играть лучше. В последних матчах мы не так уж часто баловали их созданными моментами, прямо скажем.



А что до меня — я буду рад забить „Зениту“, и не только ему, головой, ногой или любой другой частью тела».



Ранее Виктор Васин заявил, что встреча ЦСКА и „Зенита“ — событие для российского футбола.

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