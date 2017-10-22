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Васин: «Буду рад забить „Зениту“ гол любой частью тела»

сегодня, 12:50
ЦСКАЦСКА-:-ЗенитЗенит16:30 Не начался

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал предстоящую встречу с «Зенитом». 

«Действительно ничего личного по отношению к „Зениту“ у меня нет. Хочется забить им и победить. Есть разница, когда ты играешь против средних команд или же против непосредственных конкурентов. Родной город… Столько воды утекло с тех пор, многое поменялось. Да, под Питером живут родители, есть друзья, знакомые. Но на поле же об этом не думаешь.

Голевой багаж надо пополнять. Не хочется заострять внимание на том, что нападающие забивают пока немного. Надо копать глубже: значит, мы создаём им мало моментов в атаке. На Жамалетдинова, Чалова сейчас тоже достаточно давления со стороны. Хочется пожелать им терпения, сил пройти через это. Потенциал и у Жамы, и у Феди большой, они это уже начинают доказывать. Понятно, что парни молодые, стабильности не хватает, но мы в них верим. Думаю, должно их прорвать. Но опять же — для этого вся команда обязана играть лучше. В последних матчах мы не так уж часто баловали их созданными моментами, прямо скажем.

А что до меня — я буду рад забить „Зениту“, и не только ему, головой, ногой или любой другой частью тела».

Ранее Виктор Васин заявил, что встреча ЦСКА и „Зенита“ — событие для российского футбола.

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Все комментарии
Гус Пойет
сегодня в 13:36
Для особой убедительности лучше часть тела перед этим обнажить
gracie
сегодня в 13:35
Главное не сломать эту часть тела, а то пропадёт интерес к жизни и к футболу. Чем юморить по - поводу голов этому защитнику, вообразившему себя в роли нападающего , лучше внимательнее сыграть в защите и не пропустить в ворота своей команды несколько голов.
112910415
сегодня в 13:31
защитнику, впрочем, лучше бы думать о защите
порт
сегодня в 13:30
Копытами.
Rheinfall
сегодня в 13:29
Так забивай , чё трепаться то?)
sir-5
сегодня в 13:28
Васин...Васин...Везде Васин! Не к добру это! Бабай,что ты делаешь,на кого работаешь???
Mi6
сегодня в 13:23
Главное - себе не забей, растяпа
VIPded
сегодня в 13:19
Разговорился что-то...(((
Брулин
сегодня в 13:14
Ты лучше обороняйся нормально, за атаку не беспокойся
WARchyn
сегодня в 13:11
главное чтоб себе не привёз это более вероятное событие
drug01
сегодня в 13:08
Зачем болтать как кукушка Глушаков держи лучше голову в тепле и меньше делай ошибок у своих ворот!!!!
Живанильда
сегодня в 13:04
Васин:Буду рад голу в любые ворота.
Saang
сегодня в 13:04
Собрался расчехлять свою пушку, как вчера Глушаков?
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:03
Смешной человек этот Васин.
Ведет себя, как топ-игрок, а в ЦСКА лишь благодаря паспорту.
Байкал Иркутск
сегодня в 13:00
Васин: «Буду рад забить „Зениту“ гол любой частью тела»
Например как это сделал Пике в матче ЛЧ и получить красную карточку!
Виктор Лошаков
сегодня в 13:00
Ну что жза детство-то!? А просто не пробывал-забить, а?
Остапчук 67
сегодня в 12:59
Васин, ты в свои ворота, для начала, не забей или не привези.
Виктор Лошаков
сегодня в 12:59
Ну еслиэто только не рука Марадонны!
Levadia
сегодня в 12:58
Опой с рикошета!))В свои ворота!!!!))))
Беренгар
сегодня в 12:57
Попробуй. Меньше слов больше дела!
Морозовский
сегодня в 12:57
Задом ! С углового, пожалуйста !
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