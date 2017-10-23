Шалимов: «„Краснодару“ нужна победа в следующей игре, чтобы выйти из кризиса»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:2).

«Кризис есть, надо разбираться, в чем он. Мы проиграли четыре игры чемпионата подряд, не забили ни одного гола. Проблемы есть. Сегодня была плохая игра в плане атаки. Поменяли вещи в плане тактики, но они не работают.

В принципе игра была равная. Опять получаем дурацкий гол при равной игре. После этого стало сложнее. Из четырех игр три провели против команд, которые претендуют на тройку и находятся выше нас. Мы должны готовиться к тому, что в других матчах не можем терять очки.

Нам нужен гол, победа в следующей игре, чтобы выйти из кризиса. Дальше посмотрим, что получится. Пока ситуация тяжелая. Будем разбираться. Это внутренние дела.

Конечно, команда опустошена. У нас сложный период. Надо вместе собраться и выходить из него. Не надо думать, что он просто так пройдет. Сейчас задача восстановиться и понять, что происходит. Надо поговорить с ребятами и дальше уже готовиться к следующему матчу. Здесь только работа. Много говорить не надо. Контакт с командой нормальный. Это внутренние дела. Где-то надо взбудоражить команду», - сказал Шалимов.

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