Пейчинович: «Не помню, чтобы „Краснодар“ создал опасные моменты у наших ворот»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:0).

«Мы знали, что у „Краснодара“ впереди выступают классный игроки – Смолов, Классон, Перейра. Но мы справились, хорошо разобрали их. Не помню, чтобы они создали опасные моменты у наших ворот. Разве только удар Жоаузиньо. Мы знали, что во втором тайме „Краснодару“ нужно было рисковать. Главное, что в итоге удалось не пропустить. Все сделали свою работу качественно.

Мы сейчас с „Зенитом“ делим первое место, предстоит тяжелая игра с ними. Это сильная команда. Смотрели игру против ЦСКА. Было много единоборств. Думаю, что наш матч с ними пройдет в таком же стиле», - сказал Пейчинович.

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