Жезус: «У меня очень теплые отношения с Агуэро»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус рассказал о своих отношениях с одноклубником Серхио Агуэро. Бразилец перебрался в «Сити» в январе 2017 года, и поначалу казалось, что он будет конкурировать за место в основе с Агуэро, но в последнее время тренерский штаб нашел место на поле сразу обоим нападающим.

«Мы очень хорошо ладим с Агуэро. Он замечательный парень, и все мы знаем, какой он футболист. Серхио - фантастический человек, а я его поклонник.

На поле мы помогаем друг другу, что, в свою очередь, идет на пользу команде. Нам нечего делить, ведь мы оба защищаем цвета одного клуба. Что касается бомбардирского рекорда Агуэро, то я надеюсь, что ему удастся побить это достижение очень скоро. Серхио заслуживает того, чтобы стать лучшим снайпером в истории „Манчестер Сити“».

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