Тихонов: «Какие-то моменты у „Рубина“ не получились, где-то нам повезло»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу над «Рубином» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России. В следующем раунде самарцы сыграют с московским «Спартаком».

«Мы три игры в ФНЛ выиграть не можем, а вы про „Спартак“. „Спартак“ - чемпион страны. Даже в чемпионате команда набрала хороший ход. С возвращением Глушакова и Промеса стала выглядеть по-другому. Если бы мы играли сейчас с ними, они бы прокатились по нам. Это футбол. Я наблюдаю за „Рубином“, мне нравится, как Курбан Бекиевич работает. Я всегда слежу за ним, мы общались. Эту команду, тактику, стратегию немного понимаю и знаю. Мы готовились. Какие-то моменты у них не получились, где-то нам повезло. Это футбол, побеждает не всегда сильнейший.

Несколько матчей после „Локомотива“ мы проиграли. Извлечем моменты из того, что было, и двинемся дальше. У нас стоит задача выхода в Премьер-лигу. Нужно обыгрывать следующего соперника, тем более дома. В ФНЛ много команд, все рядом.

Мы тоже меняем тактику, схему, исходя из соперника. Мы все понимаем: если не будешь забивать, выигрывать не будешь, по какой бы схеме ты не играл. Посмотрите на „Краснодар“ - четыре игры не забивает, поэтому и не выигрывает. Мы сегодня на один гол больше забили, я очень счастлив и доволен».

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