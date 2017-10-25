Абрамов: «Буффон уйдёт из футбола после ЧМ? Пусть Италия туда сперва попадёт»

Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон своими заявлениями о скором уходе из футбола просто привлекает к себе внимание прессы:

«Почему Буффон принял решение уйти из футбола после окончания чемпионата мира? Может быть, достаточно много денег скопилось, надо посвятить время семье. Может быть, это просто для привлечения внимания. Я полагаю, что это последнее. Он хочет привлечь внимание к своей персоне. С моей точки зрения он немножко преждевременно делает заявление. Как будто не существует сборной Швеции. Он еще не попал на чемпионат мира, а уже делает заявление, что после чемпионата мира уйдет из футбола. Пусть они для начала обыграют шведов, а то ведь играют-то еле-еле.

Станет ли его уход большой потерей для мирового футбола? Это, скорее всего, будет потеря для таких комментаторов, как Георгий Черданцев. Он комментирует итальянский чемпионат и считает, что лучше футболистов, чем тот же Буффон, просто нет в мире. Я не склонен так считать, я смотрю итальянский чемпионат, но не вижу какого-то фантастического очарования. Да хороший вратарь, но, простите, ему действительно годов уже много. Вы меня спрашиваете, почему он надумал уйти. Мне кажется, что дело не в том, что годы его стали ломать, что он устает от тренировочного процесса. Скорее всего, лишний повод дал журналистам говорить о себе. Он как Алла Борисовна, которая уже десятки раз говорила, что уйдет, все еще поет и поет. Так и он».

Напомним, что Джанлуиджи Буффон был признан лучшим вратарем 2017 года по версии ФИФА.

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