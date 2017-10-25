Трубицин: «„Спартак“ из Нальчика показал, что и во второй лиге можно играть в футбол»

Главный тренер «Спартака» из Нальчика Сергей Трубицин прокомментировал поражение от московского «Спартака» (2:5) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Мы готовились серьезно. Уровень команд разный, но ребята показали, что и во второй лиге можно играть футбол. Местами был хороший футбол, но „Спартак“ есть „Спартак“.

Быстрый гол „Спартака“ во втором тайме повлиял в плане психологии, после него мы растерялись. Потом снова вошли в игру, но счет был 3:1, потом 3:2 и мы физически просели. „Спартак“ освежил игроков, и бороться в концовке было тяжело.

Жесткая игра с нашей стороны? Это футбол. Бывало, и не так играют. „Спартак“ тоже играл жестко. Не было намерений ударить сзади, это просто единоборства».

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