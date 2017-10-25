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Бердыев: «Главная проблема „Рубина“ - реализация»

сегодня, 22:05
РубинРубин1 : 2Крылья СоветовКрылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России.

«К сожалению, если в чемпионате можно исправить ситуацию, то в Кубке уже не сможем. Жалко, что вылетаем, хотя по игре... Главная проблема – реализация.

Мы работаем неплохо, есть понимание того, что хотим. Реализация. У нас моментов в каждой игре немало. Будем забивать - все будет нормально.

В первом тайме немного выпадал Набиуллин, в атаке не было активности с левого фланга. Во втором тайме эта активность появилась. Тройку нападения хотели поставить другую, но пара нападающих неплохо сыграла концовку предыдущего матча.

Как раз желание победить, двигаться оно есть. Боязнь реализации, забить есть, но это пройдет, я уверен. Дай бог, все нормально будет».

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Все комментарии
Остапчук 67
сегодня в 22:17
"Рубину" просто не везет..., пока не везет.
Морозовский
сегодня в 22:15
Главная проблема Бердыева - он ушёл из команды, которую сделал! Это и наша проблема. Удачи ему!
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 22:10
Реализация ждёт зенит и цска, Бекиевич. Удачи и удачи ещё раз и много-много раз!!!).
Пепс
сегодня в 22:06
Верю. Работайте мужики . А че еще остается ?
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