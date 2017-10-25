Глушаков: «Когда нам забили, был уверен, что всё равно выиграем»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу над «Спартаком» из Нальчика (5:2) в матче 1/8 финала Кубка России.

«У нас есть задача — выиграть Кубок. Конечно, с „Крыльями Советов“ лучше сыграть в Москве: вы же знаете, как там в Самаре в марте, если в ноябре там уже снег лежит.

Результатом сегодня доволен, а игрой в первом тайме — не очень. Когда нам забили, ничего не дрогнуло. Был уверен, что выиграем. При всем уважении к сопернику, мы должны были обыгрывать „Спартак“.

Максименко сыграл уверенно, поздравили его. Нервотрепка небольшая была сегодня, но счет по игре».

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