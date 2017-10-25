Кучук: «Не надо ни в чём обвинять команду»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал поражение от «Амкара» в серии пенальти в 1/8 финала Кубка России.

«Благодарен команде за то, что не остановились, проигрывая в счете и выровняла положение. „Амкар“ – команда закрытая, но мы владели преимуществом, пытались додавить. Серия пенальти – это лотерея, никого не могу обвинить. Могу только поблагодарить за уровень игры.

Не надо ни в чем обвинять команду. Команда играет на положительный результат. Надо пройти эту полосу. В каждом матче имеем преимущество, но мимолетная потеря концентрации – и опять получается, что соперник с единственного момента забил. Рикошет, мяч понесло по ветру – и все. Еще раз спасибо команде за этот матч. Все, спасибо».

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