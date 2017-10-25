Гаджиев: «„Ростов“ имел преимущество, хотя явных моментов не было»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу над «Ростовом» в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка России.

«Мы с точки зрения физической готовности оказались не на самом высоком своем уровне. Во многом из-за этого слишком многое позволяли сопернику. Перестановки в составе были вызваны усталостью после игры со „Спартаком“. „Ростов“ имел преимущество, хотя явных моментов у них не было, но было серьезное давление на нашу защиту. В обороне играли несколько хуже обычного. Результатом доволен, хотя пенальти - это такая лотерея.

Как воспринял столь длинную серию пенальти? Обычно я более эмоционален, чем сегодня - может, потому что простужен. Надо кричать от бровки, а у меня голос севший. Помощники этим занимались, я сидел спокойно. Эмоциональность была раз в десять меньше обычного, но была уверенность что справимся. Вообще у нас немало игроков хорошо бьют пенальти, но тут сразу два игрока промазали. Получилось такое вот исключение».

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