Л. Федун: «Игра сложилась чуть сложнее, чем ожидали»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над нальчикским «Спартаком» (5:2) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Как мне игра? Ну, так... чуть-чуть сложнее, чем ожидали. Отразил ли счет соотношение сил? Раз он такой, значит, отражает. Но все-таки играла вторая лига с высшей, было странно ждать другого результата. Но Нальчик – тоже молодцы, бились.

„Спартак“ забил пять, но есть и два пропущенных. А это очень плохо. Как мне игра Мельгарехо? Парень оживает. Оживает. Лучшим был Мельгарехо! Но Денис Глушаков мне тоже сегодня понравился».

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