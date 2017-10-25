Петраков: «У ребят из „Тосно“ больше мастерства»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Тосно» в серии пенальти в 1/8 финала Кубка России.

«Понимали, как нужно играть с командой Премьер-Лиги. Конечно, у ребят из „Тосно“ больше мастерства, поэтому они владели преимуществом, но мы грамотно оборонялись, не позволяли сопернику создавать острые моменты у своих ворот, играли вторым номером, искали счастья в контратаках и на „стандартах“. Я ребятами доволен, они проявили характер, бились до конца».

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