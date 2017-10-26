Де Росси: «Достижение Буффона так и останется непревзойденным»

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси преклоняется перед карьерой голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона:
«Когда Джиджи Буффон дебютировал за сборную Италии, мне было 14 лет. К тому времени, как я начал играть в „Роме“, в национальную команду меня еще не вызвали. Это была мечта, нечто, к чему невероятно сложно приблизиться. К счастью, я ее достиг и играл в сборной долгие годы.
Кажется, что я достиг чего-то потрясающего, но это достижение меркнет на фоне карьеры Буффона, который провел в сборной 20 лет. Достижение Джиджи так и останется непревзойденным».
Напомним, что Де Росси намерен вскоре завершить карьеру футболиста.
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1. команда регулярно выступающая в ЛЧ как минимум 10 лет (чемпион-доминанта своих стран типа Селтик, Олимпиакос, Базель или постоянный участник ЛЧ из топ-5 - Атлетико, Барселона, ПСЖ, Ювентус);
2. полная лояльность всей клубной инфраструктуры - тренеров, президента, игроков, даже обслуживающего персонала, этому дырке-вратарю;
3. расширение формата ЛЧ, походу сезона участники вместо теперешних 12-13 игр будут играть как минимум, в 20-25 играх
А так согласен рекорд как минимум, лет 50 должен продержаться
1. команда регулярно выступающая в ЛЧ как минимум 10 лет (чемпион-доминанта своих стран типа Селтик, Олимпиакос, Базель или постоянный участник ЛЧ из топ-5 - Атлетико, Барселона, ПСЖ, Ювентус);
2. полная лояльность всей клубной инфраструктуры - тренеров, президента, игроков, даже обслуживающего персонала, этому дырке-вратарю;
3. расширение формата ЛЧ, походу сезона участники вместо теперешних 12-13 игр будут играть как минимум, в 20-25 играх
А так согласен рекорд как минимум, лет 50 должен продержаться