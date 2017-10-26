Де Росси: «Достижение Буффона так и останется непревзойденным»

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси преклоняется перед карьерой голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона:

«Когда Джиджи Буффон дебютировал за сборную Италии, мне было 14 лет. К тому времени, как я начал играть в „Роме“, в национальную команду меня еще не вызвали. Это была мечта, нечто, к чему невероятно сложно приблизиться. К счастью, я ее достиг и играл в сборной долгие годы.

Кажется, что я достиг чего-то потрясающего, но это достижение меркнет на фоне карьеры Буффона, который провел в сборной 20 лет. Достижение Джиджи так и останется непревзойденным».

Напомним, что Де Росси намерен вскоре завершить карьеру футболиста.

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