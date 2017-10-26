Конте: «В целом, Канте уже готов вернуться в состав „Челси“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился новостями о состоянии травмировавшихся ранее игроков:

«Восстановление Н'Голо Канте идет хорошо. Я очень обрадовался, когда увидел его состояние. Но надо набраться терпения и подобрать нужный момент, чтобы вернуть его в состав. Самое простое решение - включить его в заявку уже на следующую игру, однако нам нельзя торопиться, нужен правильный момент. В целом, он готов.

Дринкуотер? У нас остается три матча до перерыва на матчи национальных команд. Думаю, что на 100% он восстановится после этой паузы. Тем не менее, я могу рассчитывать на него уже сейчас».

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