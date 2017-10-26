Симеоне: «„Атлетико“ не хватило инстинкта убийцы»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне постарался объяснить причину неубедительного выступления «матрасников» в матче Кубка Испании с «Эльче»:

«Мне понравился первый тайм. Фернандес задавал темп, и Вьетто, и Торрес имели по три шанса забить.

Не могу упрекнуть своих игроков в нежелании победить, как порой у команд бывает в подобных играх. Инстинкт убийцы — вот единственное, чего нам не хватило для успеха.

„Эльче“ очень хорошо играл в начале второго тайма, но в итоге у нас было больше моментов. Результат противостояния по-прежнему остается под вопросом".

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте