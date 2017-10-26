Балотелли: «Я никогда больше не буду играть в „Ливерпуле“! Там отвратительное руководство»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли негативно высказался о руководстве своего бывшего клуба «Ливерпуля»:
«Я никогда больше не буду играть в „Ливерпуле“! У клуба невероятные фанаты, но просто отвратительное руководство».
Ранее форвард эмоционально отреагировал на критику его личной жизни.
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Разве что врачам, клиника по тебе давно плачет.
Разве что врачам, клиника по тебе давно плачет.
Абсолютно неорганизованный игрок.
Абсолютно неорганизованный игрок.