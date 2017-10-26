Мбаппе: «Неймар для меня как старший брат»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о своих взаимоотношениях с бразильским одноклубником Неймаром и поделился мнением о нападающем парижан Эдинсоне Кавани:

«Неймар относится ко мне как старший брат. Я рад, что такой игрок всегда рядом со мной.

Это великолепный футболист, который поможет ПСЖ выйти на новый уровень. Мы все в восторге от того, что Неймар играет в нашей команде. Он способен на великие вещи.

Эдинсон — идеальный одноклубник для игроков вроде меня и Неймара. Он всегда открывается, быстро передвигается по полю и обладает потрясающим ударом. Прирожденный форвард, настоящий профессионал и очень хороший человек. Он один из лучших нападающих в мире».

Напомним, что на днях Мбаппе признали лучшим молодым игроком Европы.

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