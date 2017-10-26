Вальверде: «Матч против „Атлетика“ будет для меня эмоциональным»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от встречи с «Атлетиком» 10-м туре Ла Лиги. Напомним, что до каталонского клуба специалист 4 года тренировал коллектив из Бильбао.

«Для меня это будет эмоциональный матч. Я возвращался к ним и будучи тренером других команд. Но не будем говорить о статистике, так как не все встречи завершались в нашу пользу!

„Атлетик“ удивительно силен дома, так что обязательно создаст нам сложности».

В минувшем туре чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Малагу».

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