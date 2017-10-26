Вальверде: «Матч против „Атлетика“ будет для меня эмоциональным»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Кубок Либертадорес
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. Премьер-Лига U21
Испания. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 15 тур
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол)
  • Главные новости
  • Все новости
12:01
«Барселона» готова сменить название стадиона за €340 млн39
11:02
«Ювентус» повторил рекорд 66-летней давности, забив 31 гол в десяти первых турах Серии А10
10:51
Хомуха: «Слова Путина о легионерах в „Зените“? Абсолютно уместное и оправданное замечание»63
09:44
Глушаков: «„Зенит“ звал к себе трижды, просто мне не нравятся голубые цвета»199
08:36
В. Денисов: «„Спартаку“ — Кубок, „Локомотиву“ — чемпионат? Я за подобную рокировку»89
13:30
Карсдорп порвал «кресты»0
13:21
«Бетис» будет располагать рекордным бюджетом во время зимнего трансферного окна1
13:20
Кавани мог перейти в «Реал Мадрид» в 2007 году2
13:10
«Севастополь» получит финансовую поддержку2
13:09
Газзаев: «Я против приглашения иностранных тренеров в наши клубы и сборные»8
13:01
Пути Григоряна и «Арарата» разошлись10
12:55
Иванович готов стать доставщиком пиццы в рамках благотворительного проекта5
12:39
Берлускони намерен обратно выкупить «Милан»7
12:35
Симеоне: «„Атлетико“ не хватило инстинкта убийцы»2
12:22
Балотелли: «Я никогда больше не буду играть в „Ливерпуле“! Там отвратительное руководство»10
12:21
Карвахаль приступил к тренировкам1
12:15
Де Росси: «Достижение Буффона так и останется непревзойденным»2
12:03
Мутко: «Попробуем развести по времени матчи Россия - Испания и Аргентина - Нигерия»7
11:54
Ионицэ продлил контракт с «Кальяри» до 2021 года1
11:45
Каталонский отель, где остановится «Реал», будет усиленно охраняться7
11:39
Мутко: «Ужесточим меры за незаконную продажу билетов на ЧМ-18»8
11:30
Сборная Испании сыграет с Англией в финале юношеского чемпионата мира3
11:29
Матч открытия Евро-2020 может пройти в Санкт-Петербурге10
11:21
Кронке не планирует продажу «Арсенала»6
11:11
Д. Реднапп: «„Тоттенхэм“ отнесся к Кубку Лиги слишком высокомерно»3

Вальверде: «Матч против „Атлетика“ будет для меня эмоциональным»

сегодня, 12:44
АтлетикАтлетик-:-БарселонаБарселона28.10.2017 в 21:45 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от встречи с «Атлетиком» 10-м туре Ла Лиги. Напомним, что до каталонского клуба специалист 4 года тренировал коллектив из Бильбао.

«Для меня это будет эмоциональный матч. Я возвращался к ним и будучи тренером других команд. Но не будем говорить о статистике, так как не все встречи завершались в нашу пользу!

„Атлетик“ удивительно силен дома, так что обязательно создаст нам сложности».

В минувшем туре чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Малагу».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Одно слово румын
сегодня в 13:15
Особенно если Атлетик выиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100