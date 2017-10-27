Храповицкий: «„Зенит“ в каждой игре выпускает полсостава новых футболистов»

Экс нападающий и тренер «Зенита» Вадим Храповицкий считает, что главный тренер команды Роберто Манчини слишком увлекается ротацией состава.

«То, что Лунев готов играть — это, конечно, хорошо для „Зенита“ и плохо для „Локомотива“. Андрей в этом году хорошо играет, без ошибок. Другое дело, что непонятен состав, который выйдет на матч. Каждую игру – новые футболисты. Поэтому „Зенит“ и теряет очки с соперниками вроде тульского „Арсенала“ (0:1) и других менее статусных команд. Надо наигрывать какой-то определенный костяк!

Ротацией можно заниматься. Никто ничего против не имеет. Но каждую игру выпускать новые полсостава! Сегодня один, завтра — другой. Поэтому так команда и играет. В средней линии у „Зенита“ нет игрока вроде Аршавина или Радимова, который мог бы выдать передачу. Уже начинают писать, что Кокорин не забивает. А как он может забивать, если он и защитника играет, и в атаке старается успевать?! Он должен подобно Саше Кержакову двигаться впереди, искать дырки в обороне, а кто-то, подобно Аршавину или Радимову, раздавать на него передачи. Однако этого нет. Поэтому присутствует нестабильность результатов».

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