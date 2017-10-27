Нигматуллин: «Селихов прочно занял пост номер один в „Спартаке“, он сыграет с „Ростовом“»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что вратарь «Спартака» Артем Ребров, восстановившийся от травмы, останется в матче 15-го тура РФПЛ против «Ростова» на скамейке запасных:

«Я рад, что у Реброва все в порядке, что он вернулся в строй. Есть футбольное правило – победный состав не меняют. Думаю, по нему будет работать и Каррера, и в матче с „Ростовом“ в основе выйдет Селихов. Александр прочно занял пост номер один, его позиция не вызывает сомнений, на данный момент Ребров в роли догоняющего. Но уверен, что Артем в любой момент будет готов вновь занять место в воротах».

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