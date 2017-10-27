Червиченко: «Тульский „Арсенал“ становится грозой авторитетов, но ЦСКА он проиграет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит в то, что тульский «Арсенал» способен отобрать очки у ЦСКА в матче 15-го тура чемпионата России:

«„Арсенал“ набрал темп, Миодраг Божович наладил командную игру, и сейчас туляки становятся грозой авторитетов. Но сегодня „Арсенал“ проиграет. С минимальным счетом, но проиграет. Что-то вроде — 0:1, 1:2».

Ранее сообщалось, что на матче между «Арсеналом» и ЦСКА ожидается аншлаг.

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