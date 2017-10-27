Червиченко: «Тульский „Арсенал“ становится грозой авторитетов, но ЦСКА он проиграет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит в то, что тульский «Арсенал» способен отобрать очки у ЦСКА в матче 15-го тура чемпионата России:
«„Арсенал“ набрал темп, Миодраг Божович наладил командную игру, и сейчас туляки становятся грозой авторитетов. Но сегодня „Арсенал“ проиграет. С минимальным счетом, но проиграет. Что-то вроде — 0:1, 1:2».
Ранее сообщалось, что на матче между «Арсеналом» и ЦСКА ожидается аншлаг.
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Только Тула .
Только победа .
Не поверю что Игорь не пропустит .
Только Тула .
Только победа .
Не поверю что Игорь не пропустит .
Арсенал должен прибить коней,бакланов же победил у них на распиле.
Арсенал должен прибить коней,бакланов же победил у них на распиле.