Пеллегрино: «„Саутгемптон“ все еще ищет себя»

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино признался, что его команда все еще в поисках оптимального игрового состояния.



«Мы сыграли в Премьер-Лиге всего 9 матчей. Это не слишком много, если говорить об эволюции команды. Сейчас мы пытаемся установить связь между игроками, мы пробуем разные варианты, меняем футболистов, чтобы увидеть как они взаимодействуют друг с другом в различных ситуациях».



Напомним, что летом Маурисио Пеллегрино возглавил «Саутгемптон».

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