Фарфан разнес «Зенит». «Локомотив» – осенний чемпион России!

«Локомотив» разгромил «Зенит» в гостях после голов имени Фарфана. «Соккер.ру» оценивает участников матча, поделивших игру на два разных тайма.

Бесценная разведка. Оценка первого тайма

Как в авантюрном кино – «железнодорожники» убедили фаворита, что он сильнее, а потом как выдали концовку. Но поскольку «Локомотив» и «Зенит» - команды, который любят откладывать решающие действия поединков на вторую половину, интересно было понять, кто лучше проведет разведку? «Железнодорожники» выбрали тактику игры вторым номером, поэтому первый там выиграл «Зенит». Задачей было вывести хозяев из себя - чтобы хозяева постоянно атаковали, двигались, искали моменты, но не забивали и нервничали.

Манчини постоянно показывал команде рукой – идите вперед, выше, быстрее переводите мяч на Кокорина и в сторону Дзюбы. Но игры на Артема не было, хотя было заметное преимущество «Зенита» по всем показателям. По ударам после 47 первых минут счет был 12:3, а по точным вообще 4:0. «Локомотив» работал с мячом лишь 32 % времени, а хозяева поля без труда доводили мяч на чужую половину поля флангами – отсюда средняя командная точность передач 88 % у «Зенита». Но не расслабило ли преимущество хозяев после нереализованных до перерыва моментов?

Ключевая статистика поединка

2 удара в створ ворот Лунева у Фарфана и два гола. Тут ничего объяснять не нужно, ведь у Дзюбы было три удара и только один точный – не гол, разумеется, у Кокорина четыре – три мимо ворот, у Ригони целых пять ударов – три в створ и один в штангу, а на табло «нули» со стороны «Зенита». Эффективность перуанца – 100 %.

8 передач под удар – именно столько моментов создали три игрока из атакующей четверки Семина. По три передачи было у Фарфана и Алексея Миранчука, два – у его брата Антона. Все трое отдали по одному голевому пасу. Только Фернандеш сегодня отдохнул, хотя разгонял атаки и много работал на своей половине поля.

Для сравнения, «Зенит» в командный футбол не сыграл совершенно – у Ригони, Дзюбы, Краневиттера и Кузяева ни одной передачи под удар напарникам. Только Кокорин придумал один момент для других. У «Зенита» вся опасность шла через Кришито, но его шесть навесов и прострелов оказались не такими удачными, как передачи гостей.

66 % игрового времени с мячом был «Зенит», но поскольку команда Манчини не умеет распоряжаться преимуществом, причем не первый раз за сезон, то результат предсказуемый. «Локомотив» не сражался за мяч, он сражался за пространство и моменты. Проще говоря, был умнее, чем «Зенит», который сам себя утомил монотонным давлением.

5 ударов в створ ворот соперника нанес «Локомотив». Эффективность впечатляет, ведь забили три раза. Но при этом важно отметить, что у «Зенита» было всего шесть точных попаданий. Так что их общий перевес – 23 выстрела, ничего не значит. У соперника каждый третий удар в сторону ворот Лунева стал голом – 3 мяча после 10 попыток. Шикарно сыграли в завершении, в отличие от «Зенита».

7 отборов и 4 перехвата за игру совершил Игорь Денисов, а у Краневиттера – 3 отбора и ни одного правильно прочитанного момента без прямой борьбы за мяч. Намек вы поняли – как и предполагали до матча, «Локомотив» выиграл поединок, поскольку захватил опорную и центральную зоны. Денисов и Михалик – герои вечера, ведь когда они подняли линию мяча во втором тайме выше и дальше от ворот Гильерме – включились Миранчуки и Фарфан. Все, как по нотам.

Оценка работы арбитра Мешкова

Если вы фанат «Зенита» и хотите обвинить арбитра в том, что «Локомотив» забил первый мяч – попробуем вас переубедить. Тот случай, когда судья допустил мелкие ошибки в две стороны, но не он стал виновником крупного счета. Матч был не грубым и позиционным, обходилось без частых стыков и фолов. Поначалу в мелочах Мешков, конечно, занимал сторону хозяев матча. В РФПЛ так часто бывает и даже заведено – судья по мелочи шалит в пользу того, кто играет дома и богаче, чем конкурент.

«Зенит» сыграл рукой – нет свиста, Фарфану мяч ударился в спину в район плеча – опасный штрафной. «Локомотиву» надо разыграть угловой – судья дает свисток на перерыв, хотя ему никто не мешает дать доиграть эпизод, ведь уже после определения добавленного времени была пауза, и рефери имеет право продолжить матч до логичной запятой. В результате Семин напомнил арбитру, что не стоит быть однобоким. И Мешков после перерыва вправду пропустил фол Лысова на Ивановиче перед первой голевой атакой «Локомотива». Но «Зенит» ведь развалился не из-за судьи – не арбитр сегодня победил. Да и счет игры не 0:1.

Антигерои поединка. Форварды «Зенита»

Тут нет вариантов, «Зенит» создавал моменты, поскольку «Локомотив» отдал ему мяч, но каково качество было большинства этих ударов? Даже когда Ригони бил наверняка – не попал. Если бы вратарь почти что отбил мяч, то его бы обвинили, так почему форвардов нельзя ругать? Кокорин и Дзюба тоже не помогли «Зениту» так, как Фарфан – «Локомотиву». Хозяева поля сыграли в целом неплохо, особенно до перерыва, но затем слабая реализация сказалась – «железнодорожники» довели до ума план Семина.

Герой поединка. Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Фарфан не получает зарплату в «джефферсонах», скорее в «франклинах», но он ее отрабатывает! Перуанец еще по игре за «Шальке» показывал, что умеет играть в футбол, если хочет. И поскольку сборная Перу мечтает о поездке на чемпионат мира в России – Фарфан с первого матча сезона демонстрирует желание и мастерство. Ему повезло с голами? Чуточку, но человек наработал на удачу – форвард много прессинговал и остался свежим, когда надо было реализовать и создать моменты.

Наше почтение. Юрий Павлович Семин

Старая гвардия наносит ответный удар. Семин шикарно отработал во всех центральных матчах «Локомотива». Против ЦСКА, «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» его команда была хитрее. Умнее и лучше готова морально. Даже когда «красно-белые» повели 2:0, Семин не испугался, перестроил команду и выдал такой второй тайм, как на «Крестовском». Тут важно вспомнить, что до поединка игроки Семина говорили – если «Арсенал» выдержал и забил «Зениту», то чем мы хуже? Ничем, еще лучше – счет 0:3, а не 0:1, «Локомотив» не испугался Манчини.

Почему «Локомотив» четко обыграл «Зенит»?

«Зенит» не сыграл плохо, особенно поначалу, это обидный для хозяев провал. Но команда остается недосказанной. Как дорогущее не настроенное фортепиано. Красивое, блестит, готово радовать музыкой. Но пока не пришел настройщик – даже маэстро не сможет ничего сыграть. Манчини – не маэстро и не настройщик, хотя, в принципе, даже не сработал сегодня бездарно. Просто не до конца продумал сценарий центральной игры, и теперь называет игру абсурдной.

Но ведь Семин его перехитрил. И сработал осенью лучше. Ведь если представить шкалу, на которой отмечаем уровень завершенности футбольных проектов, то команда Юрия Павловича будет заметно выше. Они играют вторым номером, они проигрывали аутсайдерам, с которыми у «Зенита» другие результаты. Но у «Локомотива» есть характер, они – достаточно везучая команда, но очень и очень работящая. Ригони сегодня шлепнул мячом в штангу, а Кокорин не смог забить после перерыва из хорошей позиции. Тогда как Фарфан брал и забивал.

Когда одна из команд имеет преимущество – территориальное и игровое, ей важно вовремя отличиться. Но у хозяев не получилось, «Зенит» выдохся после перерыва, а чемпионом первого круга становится Юрий Павлович и его подопечные, ведь они не паниковали и сыграли изумительно при реализации моментов. Пожалуй, идеальный исход матча для интриги сезона, поскольку теперь Манчини и его команда злее будут. А ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар», смотря на лидерство «Локомотива», понимают – на их месте могли быть они.

Чемпионская борьба не завершена, но сейчас лидирует тот, кто грамотнее, живее, собраннее и играет со всех сил. Новый сезон в РФПЛ – новые «мужики»?