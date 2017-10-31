Вальверде: «Уверен, болельщики „Олимпиакоса“ встретят меня тепло»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящей встречи со своей бывшей командой в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

«Уверен, болельщики „Олимпиакоса“ встретят меня тепло, и также не сомневаюсь, что они, как всегда, будут горячо поддерживать свою команду. В „Олимпиакосе“ у меня было много памятных матчей и событий, не могу припомнить какое-то одно. Это и поединки чемпионата, и еврокубки, и незабываемые финалы Кубка Греции.

Но больше всего я буду помнить болельщиков, потому что они отличаются от испанских. Они более страстные, и это касается не только футбола, но и всех аспектов их жизни. Я также должен признаться, что всегда чувствовал уважение фанатов соперников „Олимпиакоса“, даже самых принципиальных, как „Панатинаикос“, АЕК и ПАОК. Они горячо поддерживали свои команды, но всегда относились ко мне корректно. Я не первый раз возвращаюсь в Грецию, продолжу это делать и после».

Напомним, в предыдущем туре «Барселона» дома обыграла «Олимпиакос» со счётом 3:1.

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