Спаллетти: «Сейчас в Серии A всё может измениться в один момент»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после победы над «Вероной» в 11-м туре чемпионата Италии (2:1) отметил, что на данный момент команды очень плотно располагаются в турнирной таблице:

«Мы провели во всех отношениях отличный матч с „Вероной“, но время от времени мы играли слишком медленно и оставляли свободные пространства тогда, когда не должны были этого делать. Однако, это была заслуженная победа.

Что касается турнирного положения, если бы мы сегодня не выиграли, а „Рома“ провела отложенный матч с „Сампдорией“ и победила её, то мы сейчас были бы вне зоны Лиги чемпионов. Все сражаются за то, чтобы оказаться там. Я держу в уме и „Милан“, который может вернуться наверх, и „Лацио“, которые способны там закрепиться. Всё может измениться в один момент».

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