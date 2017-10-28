Симоне Индзаги: «Не стоит недооценивать „Беневенто“»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал предстоящую встречу с «Беневенто».



«Мы не должны недооценивать „Беневенто“, хочу увидеть „Лацио“ с лучшей стороны. Нам нельзя понижать уровень интенсивности футбольных действий на поле, иначе понижается наш уровень игры. Что касается „Беневенто“, то я считаю, что они незаслуженно находятся на дне турнирной таблицы».



Напомним, что ранее Симоне Индзаги заявил, что «Лацио» будет бороться за чемпионский титул.

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