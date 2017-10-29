«Дженоа» может уволить Юрича второй раз за год

Главный тренер «Дженоа» Иван Юрич может быть уволен со своего поста. Генуэзцы набрали только 6 очков в 11 турах и находятся в зоне вылета. Судьба тренера решится в понедельник. Если Юрич всё же будет уволен, то ему на смену может прийти бывший наставник «Пескары» Массимо Оддо либо Давиде Баллардини.

Примечательно, что Юрич возглавил «Дженоа» летом прошлого года, 19 февраля был уволен, но 10 апреля вновь получил назначение, подписав контракт на 2 года.

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