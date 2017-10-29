Соуза - главный претендент на тренерское кресло «Милана»

Матч 11-го тура Серии А против «Ювентуса» может стать последним для главного тренера «Милана» Винченцо Монтеллы на этой должности. «Россонери» уступили «бьянконери» со счетом 0:2, а это значит, что в текущем сезоне миланский клуб на данный момент проигрывал в чемпионате всем своим основным конкурентам в борьбе за попадание в еврокубки - «Лацио», «Роме», «Интеру», а теперь и «Ювентусу».

По информации источника, если Монтелла будет отправлен в отставку, то его место, скорее всего, займет экс-наставник «Фиорентины» Паулу Соуза. Сообщается, что боссы «Милана» уже контактировали с португальским специалистом.

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