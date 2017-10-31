Хайнкес: «Травмы Мюллера и Левандовски были неожиданны, но я найду решение»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес в преддверии игры с «Селтиком» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал тот факт, что его команде из-за травм не смогут помочь форварды Роберт Левандовски и Томас Мюллер:

«Очевидно, эти травмы были неожиданными. Тем не менее, я найду решение. Возможно, мы сыграем по схеме „4-4-2“, но я приму решение позже. Все большие клубы сталкиваются с подобными трудностями, но мы всегда находим выход из ситуации.

Я обязан оберегать своих футболистов. Левандовски не готов играть на все 100%, так что выпускать его на поле бессмысленно».

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