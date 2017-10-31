Жезуш: «Нам удалось показать, что „Спортинг“ умеет противостоять лучшим командам»

Наставник «Спортинга» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от домашнего матча с «Ювентусом» в 4-м туре групповой стадии Лиги чемпионов:

«Мы находимся в группе с „Ювентусом“ и „Барселоной“ – двумя из пяти лучших команд мира на данный момент. И нам удалось показать, что мы умеем противостоять таким командам. Матч в Турине, может, и не принёс никаких очков, но мы показали впечатляющую игру против финалистов прошлого сезона.

Травмы Матьё и Пиччини? С точки зрения нашей тактики ничего не изменится. Нам всё равно придётся атаковать и защищаться обычным образом. Но мы верим в ротацию. Ристовски играл за Македонию против Италии и там уже встречался с частью игроков „Ювентуса“».

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