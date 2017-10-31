Постекоглу: «Моё будущее? Сначала мы должны обыграть Гондурас в квалификации ЧМ»

Главный тренер сборной Австралии Анге Постекоглу, который вскоре может покинуть свой пост, заявил, что на данный момент сфокусирован только на стыковых матчах с Гондурасом за выход на ЧМ-2018:

«Моё будущее? Сначала мы должны квалифицироваться на чемпионат мира. Именно этому я уделяю особое внимание. Вся моя энергия направлена на эти две встречи с Гондурасом.

Нет, моё будущее – это не тема для разговоров с игроками, это не то, за чем они приехали в сборную. Я ведь даже не могу гарантировать, что все эти футболисты отправятся на ЧМ, даже если мы на него выйдем».

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