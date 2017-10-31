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Тренер «Олимпиакоса»: «Дома фанаты захотят большего – в нашем случае, ничью с „Барсой“»

сегодня, 06:20
ОлимпиакосОлимпиакос-:-БарселонаБарселона22:45 Не начался

Главный тренер «Олимпиакоса» Такис Лемонис поделился ожиданиями от предстоящей домашней встречи с «Барселоной» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Предыдущий матч между командами завершился победой «Барселоны» (3:1).

«В минувшие выходные мы потерпели поражение (Прим. - от „Панатинаикоса“ - 0:1), и хорошо, что теперь нам нужно сосредоточиться на следующем матче. После поражения всегда важно поскорее провести ещё одну игру. Но у нас в соперниках „Барселона“.

Играя дома, мы будем чувствовать давление. Болельщики захотят, чтобы мы сделали больше – в нашем случае, сыграли вничью. „Барселона“ всегда играет в свой футбол, независимо от того, домашний это матч или гостевой, должны ли они набирать очки или уже квалифицировались в следующую стадию. Они не меняют свой стиль и всегда играют на победу. Мы осознаём, что наше будущее зависит от последних двух матчей и результатов „Спортинга“».

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
сегодня в 07:10
Если хотят ничью, значит проиграют.
Майкл59ru
сегодня в 07:04
Не хотелось бы заранее расстраивать главного тренера «Олимпиакоса» Такиса Лемониса,но как минимум три мяча из сетки вратарю придётся вытаскивать. И это минимум )
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