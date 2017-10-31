Моуриньо: «Надеюсь, матч с „Бенфикой“ вам понравится больше, чем с „Тоттенхэмом“»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассчитывает на положительный для «красных дьяволов» исход поединка 4-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой»:

«Надеюсь, что этой ночью мы проделаем хорошую работу и совершим еще один большой шаг в направлении плей-оффа Лиги чемпионов. Также надеюсь, что эта игра понравится вам больше, чем матч с „Тоттенхэмом“».

После трех туров Лиги чемпионов манкунианцы возглавляют турнирную таблицу группы A, опережая «Базель» на три очка. Сегодня швейцарцы встретятся с ЦСКА.

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