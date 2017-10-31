Вертонген не согласился бы променять Кейна на Роналду

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген в преддверии поединка с «Реалом» в 4-м туре Лиги чемпионов попытался сравнить нападающего «сливочных» Криштиану Роналду с форвардом лондонского клуба Харри Кейном:

«Безусловно, они оба невероятные футболисты. У Роналду свои таланты, а у Харри свои. Нужно отдать должное Криштиану за все его достижения за долгие годы, он ведь до сих пор продолжает играть на высоком уровне.

Сложно их сравнивать, они все-таки разноплановые футболисты, но для меня Харри — одна из лучших „девяток“ в Европе. Может, лучшая. Он доказывает это каждую неделю, и в данный момент я бы не променял Харри ни на одного футболиста в мире».

Бельгиец считает, что «шпоры» смогут обыграть «Королевский клуб» и без Кейна.

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