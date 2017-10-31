Тер Штеген: «В „Барселоне“ каждый игрок уважает чужое мнение о независимости Каталонии»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген рассказал о том, что команда обсуждала в раздевалке тему независимости Каталонии. Вратарь отметил, что каждый из футболистов с уважением относится к чужим взглядам:

«Команда не может оставаться в стороне от вопроса независимости, мы обсуждали его в раздевалке. Некоторые игроки родились здесь, в Каталонии, но у каждого есть свое мнение, которое мы все уважаем.

Я вижу вокруг себя людей, которые гордятся своим каталонским происхождением, они хотят быть независимыми. Но также слышу недовольство тех, кто хочет остаться в Испании.

Если честно, я не могу сложить ясное суждение о том, что происходит. Это сложная тема».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте