Фонсека: «Считаю, что „Фейеноорд“ за две недели радикально не изменился»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов. Напомним, что в предыдущем туре «Шахтер» обыграл «Фейеноорд» со счетом 2:1.

«Этот месяц был сложным для нас. Постоянные перелеты, гостиницы. Но мы готовимся в обычном режиме, готовим для ребят видео. Донесли до них информацию, они все посмотрели. Несмотря на плотный график, нам удалось еще раз изучить соперника.

Мы провели отличную игру в Голландии, только если не говорить о первых минутах. Думаю, что игра и завтра не сильно изменится. Считаю, что за две недели команды радикально меняться не могут. Поэтому мы увидим примерно такую же игру и завтра», - сказал Фонсека.

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