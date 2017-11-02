Ещенко: «„Спартак“ никого не испугался»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после поражения от «Севильи» (1:2) подчеркнул, что игроки московской команды не испытывали страха в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Мы никого не испугались. Установка была выдержать их натиск в первые минут 10. Всё было: и борьба, и желание. Может, им удавалось лучше держать мяч. Сказывались наши индивидуальные ошибки. Но в итоге смогли отодвинуть игру от своих ворот. Шансы на выход из группы есть, будем бороться дальше».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте