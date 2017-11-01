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«Спартак» попросил болельщиков не покупать билеты с рук на матч с «Севильей»

сегодня, 02:46
СевильяСевилья-:-СпартакСпартак22:45 Не начался

«Спартак» в преддверии выездного матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей» обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от покупки билетов на игру с рук, а также не использовать пиротехнику во время матча. Напомним,  УЕФА принял решение закрыть гостевую трибуну в матче «Севилья» - «Спартак» из-за выпущенного со спартаковского сектора файера во время поединка с «Марибором».

«Уважаемые болельщики! 1 ноября на стадионе „Рамон Санчес Писхуан“ пройдёт матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА „Севилья“ — „Спартак“. Накануне игры состоялось совещание по безопасности с участием офицера по безопасности УЕФА, представителей „Севильи“ и „Спартака“. В ходе него была предоставлена чрезвычайно важная информация для наших болельщиков. А именно, в день матча билеты в кассах продаваться не будут. Ранее билеты на эту встречу продавались испанским клубом только держателям абонементов. Все билеты именные. Проход на стадион будет осуществляться при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность. Это будет сделано для того, чтобы сверить персональные данные болельщика с фамилией, указанной на билете. Просим вас воздержаться от покупки билетов с рук.

Болельщикам, находящимся как на стадионе, так и за его пределами, убедительная просьба соблюдать правила поведения зрителей во время спортивного соревнования согласно регламенту УЕФА, и, в частности, не использовать пиротехнические изделия в ходе игры. Нарушение регламента в предстоящей встрече может обернуться для „Спартака“ гораздо более серьёзными санкциями».

Ранее сообщалось, что болельщики «Севильи» пытались перепродать свои билеты фанатам «Спартака».

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