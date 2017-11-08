«Шинник» и «Кубань» сыграли вничью

В матче 22-го тура ФНЛ «Шинник» и «Кубань» не выявили сильнейшего.
Караваево, стадион «Урожай».
«Шинник» - «Кубань» - 0:0
«Шинник»: Антипин, Чистяков, Ятченко, Чалов, Магадиев, Самойлов (Лаук 82), Нарылков (Лях 78), Дроздов (Камилов 72), Безлихотнов (Крамаренко 68), Булия, Низамутдинов.
Главный тренер: Александр Побегалов.
«Кубань»: Дюпин, Клещенко, Смирнов, Марков, Бугаев, Байрыев, Коновалов, Маляров, Завезен, Лобкарев, Гогниев.
Главный тренер: Евгений Калешин.
Предупреждения: Дроздов 45, Марков 57.
Судья: Сергей Лапочкин.
В другом матче тура «Луч-Энергия» сыграл вничью с «Волгарем» (0:0).
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