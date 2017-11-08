В матче 22-го тура ФНЛ «Ротор» и «Динамо СПб» голов не забивали. В другом матче тура «Тамбов» на последних секундах обыграл «Балтику».
Волгоград. Стадион «Зенит».
«Ротор» - «Динамо СПб» - 0:0
«Ротор»: Кобзев, Киреев, Пискунов, Ионов, Дранников (Колычев 78), Столяренко, Замалиев, Султонов (Николаев 73), Бирюков (Столбовой 84), Романенко, Вотинов (Крутов 61).
Главный тренер: Сергей Павлов.
«Динам СПб»: Генералов, Костин (Житников 54), Юрганов, Бычков, Бабенков, Кулишев, Власов (Маркосов 87), Сарамутин, Песегов, Каратаев (Рогов 81), Киреенко (Батютин 52).
Главный тренер: Александр Точилин.
Предупреждения: Ионов 24, Замалиев 42, Песегов 63, Сарамутин 71.
Судья: Владимир Сельдяков.
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