Кубок чемпионата мира презентовали на «Волгоград-Арене»

Кубок чемпионата мира по футболу презентовали в Волгограде на поле стадиона «Волгоград-Арена».



«Кубок мира - это настоящая мечта для каждого футболиста. Это мечта миллионов болельщиков, мечта мальчишек и девчонок, занимающихся футболом. Волгоград - город с футбольными традициями. Мы уверены, что предстоящий чемпионат мира во многом будет способствовать развитию спорта, развитию детско-юношеского футбола в России и, в частности, в Волгоградской области», - заявил губернатор Андрей Бочаров.



Ранее сообщалось, что кубок чемпионата мира побывал в Курске.

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