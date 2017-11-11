Тульский «Арсенал» обыграл минское «Динамо»

Тульский «Арсенал» в товарищеском матче обыграл минское «Динамо».
«Арсенал» Т - «Динамо» Минск - 3:1 (2:1)
Голы: Джорджевич 1, 19, Сикоев 90 – Хлёбас 22.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Ярмолицкий, Хагуш, Боурчану, Ткачёв (Расич 46), Горбатенко (Ивакин 5), Берхамов, Кангва (Шевченко 46), Джорджевич (Сикоев 46).
«Динамо» является семикратным чемпионом Беларуси. В данный момент минский клуб занимает третье место, набрав 62 очка в 28 матчах.
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