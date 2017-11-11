Глушаков: «Заранее не договаривался с Месси. Просто спросил у него футболку»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после поражения от национальной команды Аргентины в контрольном матче подвел итоги встречи, а также прокомментировал тот факт, что в перерыве поединка ему удалось обменяться футболками с нападающим «альбиселесте» Лионелем Месси:

«Бывало, что я менялся футболками в перерыве. И со мной менялись. В этом нет ничего такого. Заранее мы не договорились с Месси. Просто спросил футболку у него, когда шли в раздевалку, и все. Не планировал этого.

Если говорить по игре, то могли выступить лучше. Понятно, что у аргентинцев много атакующих футболистов, нам приходилось обороняться. К сожалению, мало атаковали и создали немного моментов. Мы проверяем разные сочетания перед чемпионатом мира. Сейчас команда смотрит себя на высоком уровне, против топовых сборных. Разбирали перед матчем, как играет Месси по нарезкам. Против нас он сыграл также. Где-то стоял, где-то взрывался. На чемпионате мира нужно играть агрессивнее в атаке и создавать моменты. Без голов побед не бывает.

Благодарим болельщиков, которые пришли поддержать нас. Нам было приятно, все сопутствовало открытию „Лужников“, кроме результата».

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