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17:30 Матч завершен Логотип ГабонГабон 0:0 Логотип МалиМали Фонбет 4.7 1.6 4.3
20:30 8’ Логотип ДР КонгоДР Конго 0:0 Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 7’ Логотип ТунисТунис 0:0 Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.15 7 19
20:30 9’ Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар 0:0 Логотип МароккоМарокко Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
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Глушаков: «Заранее не договаривался с Месси. Просто спросил у него футболку»

сегодня, 19:21
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после поражения от национальной команды Аргентины в контрольном матче подвел итоги встречи, а также прокомментировал тот факт, что в перерыве поединка ему удалось обменяться футболками с нападающим «альбиселесте» Лионелем Месси:

«Бывало, что я менялся футболками в перерыве. И со мной менялись. В этом нет ничего такого. Заранее мы не договорились с Месси. Просто спросил футболку у него, когда шли в раздевалку, и все. Не планировал этого.

Если говорить по игре, то могли выступить лучше. Понятно, что у аргентинцев много атакующих футболистов, нам приходилось обороняться. К сожалению, мало атаковали и создали немного моментов. Мы проверяем разные сочетания перед чемпионатом мира. Сейчас команда смотрит себя на высоком уровне, против топовых сборных. Разбирали перед матчем, как играет Месси по нарезкам. Против нас он сыграл также. Где-то стоял, где-то взрывался. На чемпионате мира нужно играть агрессивнее в атаке и создавать моменты. Без голов побед не бывает.

Благодарим болельщиков, которые пришли поддержать нас. Нам было приятно, все сопутствовало открытию „Лужников“, кроме результата».

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Все комментарии
Sem25 ответил Чёрный берет
сегодня в 20:36
Чёрный берет:
А ты даже не сомневайся. просто матч посмотри.
На этом сайте есть один болельщик Зенита, который футбол понимает. Увы, ты вторым не стал))) Удачи!
Чёрный берет ответил Sem25
сегодня в 20:32
Sem25:
Если ты понимаешь, что такое "единоборство" в футболе, можно о чем-то говорить. Но сомневаюсь в этом. Дело в том, что Глушаков не играл против Месси персонально. Когда они оказывались в одной зоне и у Месси был мяч, тогда они и боролись за него. Но так было не всегда. Месси находил свободные зоны и в первом тайме, даже голевую практически отдал, но это происходило без участия Глушакова, кто-то из других наших футболистов был ближе к Месси в эти моменты. Что-то понял?
А ты даже не сомневайся.
просто матч посмотри.
Gunslinger ответил Некит_Зенит
сегодня в 20:26
Некит_Зенит:
глушакOFF свою футболку найдет потом возле лужников в мусорном ведре))
Теперь два варианта-либо мыться в бане в футболке, либо...мыться в футболке! :)))
Sem25 ответил Чёрный берет
сегодня в 20:24
Чёрный берет:
Перед тем как писать, ты бы игру посмотрел!
Если ты понимаешь, что такое "единоборство" в футболе, можно о чем-то говорить. Но сомневаюсь в этом. Дело в том, что Глушаков не играл против Месси персонально. Когда они оказывались в одной зоне и у Месси был мяч, тогда они и боролись за него. Но так было не всегда. Месси находил свободные зоны и в первом тайме, даже голевую практически отдал, но это происходило без участия Глушакова, кто-то из других наших футболистов был ближе к Месси в эти моменты. Что-то понял?
ermak6848
сегодня в 20:23
Молодец Дениска - редиска Отдал свою взял от Леонеля Месси...
Память то какая.
Когда сделаем Селфи Ты - Я и футболка от Лёни...???
Некит_Зенит
сегодня в 20:21
глушакOFF свою футболку найдет потом возле лужников в мусорном ведре))
Чёрный берет ответил Sem25
сегодня в 20:20
Sem25:
А Глушаков не проигрывал в единоборствах Месси в первом тайме. Один раз "один в один" просто шикарно Месси остановил. Но во втором...Повторюсь, или наши не тренируются, или Макларен недорабатывает))) Не верю в уникальные физические данные Месси. Но как футболист - гений, тут без вопросов.
Перед тем как писать, ты бы игру посмотрел!
Дима Головашич
сегодня в 20:19
Накинулись как стая псов, хотя вроде бы кони и туканы.
Майкл59ru
сегодня в 20:16
Без голов побед не бывает....Денис ты вообще о чём ? Какие голы! 5 ударов и только один из них в створ. Владение мячом 30 на 70 % . И это ещё сборная Аргентина действовала в энергосбережающем режиме. А то что Месси практически не будет играть было понятно заранее. Он сюда приехал чисто исполнить пункт контракта,а не показывать свой максимум. Играть он будет в Примере в матче с Леганесом,это для него важнее чем игра с любителями из России. Так что,тренеруйтесь лучше на кошках,таких как Корея,Узбекистан или Лихтенштейн и не прыгайте выше головы устраивая игры с Аргентиной,Испанией или Бразилией)
Sem25
сегодня в 19:56
А Глушаков не проигрывал в единоборствах Месси в первом тайме. Один раз "один в один" просто шикарно Месси остановил. Но во втором...Повторюсь, или наши не тренируются, или Макларен недорабатывает))) Не верю в уникальные физические данные Месси. Но как футболист - гений, тут без вопросов.
Tommy Lee
сегодня в 19:55
Попрошайка, чего с него взять.
sir_Alex
сегодня в 19:49
Закономерный результат. Ещё легко отделались!
SurgutSibir
сегодня в 19:41
Блин, они творят чёрти чё, а мне почему то стыдно за Россию.
Аргeнтинeц
сегодня в 19:39
А Месси то каков. С футболкой Глушакова сразу домой рванул
cska1948 ответил вoлгoдoн
сегодня в 19:37
вoлгoдoн:
Миранчуки толпой разве что?)
Может и они. В любом случае желающие нашлись бы.
вoлгoдoн ответил cska1948
сегодня в 19:35
cska1948:
Не планировал? Не верю! Именно планировал и именно в перерыве, т.к. боялся, что после игры его могут опередить.
Миранчуки толпой разве что?)
guf ak-47
сегодня в 19:34
истинный спартач, старостины бы одобрили xDDDD
cska1948
сегодня в 19:32
Не планировал? Не верю! Именно планировал и именно в перерыве, т.к. боялся, что после игры его могут опередить.
вованыч 80
сегодня в 19:31
Хитрож...ый дениска....
вoлгoдoн
сегодня в 19:28
Своего рода трофей)
SurgutSibir
сегодня в 19:26
жизнь удалась!
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