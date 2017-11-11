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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип ГабонГабон 0:0 Логотип МалиМали Фонбет 4.7 1.6 4.3
20:30 7’ Логотип ДР КонгоДР Конго 0:0 Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 6’ Логотип ТунисТунис 0:0 Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.15 7 19
20:30 8’ Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар 0:0 Логотип МароккоМарокко Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 52’ Логотип КатарКатар 0:1 Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 8’ Логотип МакедонияМакедония 0:0 Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
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Бубнов о голе Агуэро: «Нет сомнений в том, что было положение „вне игры“»

сегодня, 19:13
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов подводя итоги товарищеского матча между сборными России и Аргентины, отметил, что единственный гол в матче, принесший победу гостям, был забит не по правилам:

«Сборная Россия испытывала серьезные трудности при выходе из обороны в атаку. Хотя при этом грубых ошибок, как на недавнем Кубке Конфедераций, игроки не совершали. Что касается малого количества ударов по воротам соперника, то все дело во владении мячом, с которым у нас были проблемы и на Кубке Конфедераций. Когда не владеешь мячом, то и удары по воротам наносить не можешь. У Аргентины же попросту выше классом исполнители, отсюда и такое соотношение ударов (21 против 3).

Если же разбирать пропущенный мяч, то тут нет сомнений в положении „вне игры“. Проходи матч в рамках чемпионата мира, то арбитр посмотрел бы повтор и отменил взятие ворот. Но тут стоит поставить „минус“ и Джикии, который не до конца проконтролировал Агуэро. Если бы в том эпизоде он плотнее держал бы аргентинца, то гола могло бы и не быть. Хотя в целом это нельзя назвать грубой ошибкой, а других у нашей команды и не было.

В целом сборная России неплохо выглядела в обороне всей командой. Были определенные недочеты, но вопиющих – нет. Чувствовалось, что в плане организации игры в обороне наша команда лучше, чем в атакующих действиях. Как я уже говорил, связано это в большей степени с экспериментальным сочетанием в центре поля. Плюс отсутствовал Головин, а Дзагоев явно еще не вышел на пик формы. С ними игра была бы более стройной. Чтобы контролировать мяч, нужно больше хавбеков, а просто выстроить тактику зеркально недостаточно. Для этого нужно иметь игроков как минимум того же уровня, что и у соперника». 

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Все комментарии
sir_Alex
сегодня в 19:54
На забитый мяч наиграли по-любому!
SurgutSibir ответил Ваня лучший
сегодня в 19:52
Ваня лучший:
А почему так стыдливо и скромно умалчивают об "игре" Кокорина. Его фамилию я слышал две раза : при объявлении состава и при замене. Видно сдулся парень
Ещё раз спрашиваю Кокорин со Смоловым тоже играли?
SanitarForest
сегодня в 19:36
не имеет значения был вне игры или нет...Джикия упустил Агуэро а Васин вместо того чтобы не дать добить бежал с поднятой рукой 20 метров и опоздал...
Ваня лучший
сегодня в 19:25
А почему так стыдливо и скромно умалчивают об "игре" Кокорина. Его фамилию я слышал две раза : при объявлении состава и при замене. Видно сдулся парень
Apsny
сегодня в 19:20
Ну повторы смотреть все могут, тут многие спецы.
salaga
сегодня в 19:19
Чувствовалось, что в плане организации игры в обороне наша команда лучше, чем в атакующих действиях.
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Одним словом - автобус. Это излюбленная тактика ЧР.
renegade1976
сегодня в 19:19
нет сомнений в том, что бубен - старый п.здабол!
FILL3286
сегодня в 19:19
Да ладно уже было или не было,неважно!
Игры нет вообще никакой!!
В рамку попали три раза за игру,да и Аргентина не хотела напрягаться.
Какой нам на ,,,, ЧМ? Мы же как обычно будем четвертые),какая им Боруссия да Европа?
ФНЛ ихнее место,да конюшня.
Roman73
сегодня в 19:19
Гол из вне-игры, но ...
удручающая статистика матча.
вoлгoдoн
сегодня в 19:17
Короче Черчесов гений
MaX10
сегодня в 19:14
Да и вообще россии не засчитали четыре гола кокорина.
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