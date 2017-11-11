Бубнов о голе Агуэро: «Нет сомнений в том, что было положение „вне игры“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подводя итоги товарищеского матча между сборными России и Аргентины, отметил, что единственный гол в матче, принесший победу гостям, был забит не по правилам:

«Сборная Россия испытывала серьезные трудности при выходе из обороны в атаку. Хотя при этом грубых ошибок, как на недавнем Кубке Конфедераций, игроки не совершали. Что касается малого количества ударов по воротам соперника, то все дело во владении мячом, с которым у нас были проблемы и на Кубке Конфедераций. Когда не владеешь мячом, то и удары по воротам наносить не можешь. У Аргентины же попросту выше классом исполнители, отсюда и такое соотношение ударов (21 против 3).

Если же разбирать пропущенный мяч, то тут нет сомнений в положении „вне игры“. Проходи матч в рамках чемпионата мира, то арбитр посмотрел бы повтор и отменил взятие ворот. Но тут стоит поставить „минус“ и Джикии, который не до конца проконтролировал Агуэро. Если бы в том эпизоде он плотнее держал бы аргентинца, то гола могло бы и не быть. Хотя в целом это нельзя назвать грубой ошибкой, а других у нашей команды и не было.

В целом сборная России неплохо выглядела в обороне всей командой. Были определенные недочеты, но вопиющих – нет. Чувствовалось, что в плане организации игры в обороне наша команда лучше, чем в атакующих действиях. Как я уже говорил, связано это в большей степени с экспериментальным сочетанием в центре поля. Плюс отсутствовал Головин, а Дзагоев явно еще не вышел на пик формы. С ними игра была бы более стройной. Чтобы контролировать мяч, нужно больше хавбеков, а просто выстроить тактику зеркально недостаточно. Для этого нужно иметь игроков как минимум того же уровня, что и у соперника».

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